Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» потерпела первое поражение при Сетьене, проиграв «Валенсии»

«Барселона» потерпела первое поражение при Сетьене, проиграв «Валенсии»
Футбол / Испания 0

В матче 21-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Барселону». Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В начале второго тайма защитник «Барселоны» Жорди Альба отправил мяч в свои ворота. На 77-й минуте преимущество «Валенсии» упрочил нападающий Максимилиано Гомес, ему ассистировал хавбек Ферран Торрес.

Это первый проигрыш «Барселоны» под руководством Энрике Сетьена, 13 января сменившего Эрнесто Вальверде на посту главного тренера. В первых двух матчах сине-гранатовые обыграли «Гранаду» (1:0) в Примере и «Ивису» (2:1) — в Кубке Испании.

«Барселона», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Валенсия» (34) занимает пятое место.

Испания - Примера. 21-й тур
25 января 2020, суббота. 18:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 0
Барселона
Барселона
1:0 Альба – 48' (автогол)   2:0 Гомес – 77'
«Барселона» рассматривает вариант с приобретением Жиру
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020