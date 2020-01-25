«Барселона» потерпела первое поражение при Сетьене, проиграв «Валенсии»

В матче 21-го тура испанской Примеры «Валенсия» принимала «Барселону». Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В начале второго тайма защитник «Барселоны» Жорди Альба отправил мяч в свои ворота. На 77-й минуте преимущество «Валенсии» упрочил нападающий Максимилиано Гомес, ему ассистировал хавбек Ферран Торрес.

Это первый проигрыш «Барселоны» под руководством Энрике Сетьена, 13 января сменившего Эрнесто Вальверде на посту главного тренера. В первых двух матчах сине-гранатовые обыграли «Гранаду» (1:0) в Примере и «Ивису» (2:1) — в Кубке Испании.

«Барселона», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Валенсия» (34) занимает пятое место.