«Монако» отказался продать Бен-Йеддера «Барселоне» за € 80 млн

«Барселона» продолжает искать нападающего на замену травмированному Луису Суаресу. Сине-гранатовые заинтересовались форвардом «Монако» Виссамом Бен-Йеддером, сообщает Footmercato.

Недавно представители каталонского клуба провели встречу с руководством «Монако», на которой предложили за Бен-Йеддера € 80 млн. По информации издания, монегаски отказались продать 29-летнего француза.

В нынешнем сезоне Виссам в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне забил 15 мячей и отдал 8 результативных передач.

Бен-Йеддер выступает за монегасков с августа 2019 года. Контракт форварда рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Барселона», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры, «Монако» (29) идёт девятым во французской Лиге 1.