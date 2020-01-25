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Комличенко: в «Динамо» меня привлекает абсолютно всё

Комличенко: в «Динамо» меня привлекает абсолютно всё
Футбол / РПЛ 0

Новичок «Динамо» нападающий Николай Комличенко прокомментировал свой переход в московский клуб из «Млада-Болеслава».

«Очень рад присоединиться к такому большому клубу, как «Динамо». Со своей стороны постараюсь оправдать ожидания болельщиков и доверие руководства. До «Динамо» я несколько лет выступал в Чехии. Там забивать непросто, как могло бы показаться на первый взгляд. Нужно обладать должным мастерством, много работать над собой. На одной удаче далеко не уедешь.

При переговорах сразу почувствовал серьёзную заинтересованность во мне со стороны «Динамо». Клуб проявил, если так можно выразиться, наибольшую конкретику. Сыграло свою роль и желание главного тренера видеть меня в составе. Мы разговаривали с Кириллом Александровичем Новиковым, и наша беседа лишь убедила меня в том, что нужно соглашаться на предложение бело-голубых.

В «Динамо» меня привлекает абсолютно всё: высокие задачи, славная история, новый красавец-стадион, отличная база, создаваемые для футболистов суперусловия», — цитирует Комличенко пресс-служба «Динамо».

«Динамо» объявило о приобретении Комличенко
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