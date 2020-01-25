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Новиков: для «Динамо» приход Комличенко — большой шаг вперёд

Новиков: для «Динамо» приход Комличенко — большой шаг вперёд
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал трансфер нападающего Николая Комличенко из «Млада-Болеслава».

«Николай — футболист очень высокого уровня, и мы крайне рады, что он переходит в нашу команду. Комличенко умеет забивать и забивает действительно много. Является игроком сборной России, обладает отменными физическими данными. Приход Николая — для нас большой шаг вперёд, который поможет нам двигаться в выбранном направлении.

Я уже говорил о том, что мы хотим больше фланговой игры. Николай отлично подходит для этого стиля — он очень здорово цепляется за мячи, действует в силовой манере, хорош в штрафной площади. Умеет продавить соперника, качественно завершает. Будем использовать его сильные стороны.

Конкуренция в линии атаки возросла, но конкуренция всегда являлась двигателем прогресса. Здорово, что она у нас на высоком уровне. Уверен, что это поможет нам двигаться вперёд и каждый игрок будет выкладываться на тренировках и в играх на двести процентов», — цитирует Новикова пресс-служба «Динамо».

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