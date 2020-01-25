«Фиорентина» и «Дженоа» сыграли вничью. Кришито не забил пенальти

В 21-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Дженоа». Матч прошёл на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершился со счётом 0:0.



Гости могли выйти вперёд на 15-й минуте, получив право на пенальти. Однако защитник Доменико Кришито, знакомый российским болельщикам по выступлениям за «Зенит», не реализовал одиннадцатиметровый удар.



«Фиорентина», набрав 25 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дженоа» (15) продолжает находиться в зоне вылета, располагаясь на предпоследней, 19-й строчке и отставая от спасительного 17-го места на 1 очко.



В следующем туре «Фиорентина» сыграет на выезде с «Ювентусом». «Дженоа» в свою очередь встретится в гостях с «Аталантой». Оба матча состоятся 2 февраля.