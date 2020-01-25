Моуринью — о ситуации с Эриксеном: такого не должно быть 25 января

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью заявил, что он недоволен ситуацией, связанной с полузащитником команды Кристианом Эриксеном, который близок к переходу в миланский «Интер».
«Ничего не хочу говорить. Такого не должно быть 25 января. «Тоттенхэм» не виноват в этой ситуации. Эриксен с момента моего прибытия ведёт себя очень профессионально как по отношению ко мне, так и по отношению к команде. Неприятно оказаться в такой ситуации 25 января», — приводит слова Моуринью Football Italia.
Кристиан выступает за «Тоттенхэм» с лета 2013 года. Ранее хавбек защищал цвета амстердамского «Аякса». Контракт игрока со «шпорами» рассчитан до 30 июня.
В нынешнем сезоне Эриксен в 20 матчах английской Премьер-лиги забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса. Ещё 1 гол и 1 результативную передачу датчанин записал в свой актив в 5 встречах Лиги чемпионов.
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