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19-летний форвард «Вильярреала» дебютировал в Примере и забил победный мяч на 89-й минуте

19-летний форвард «Вильярреала» дебютировал в Примере и забил победный мяч на 89-й минуте
Футбол / Испания 0

В 21-м туре испанской Примеры «Алавес» принимал «Вильярреал». Встреча состоялась на стадионе «Мендисорроса» в Витории, итоговый счёт — 1:2.

Гости вышли вперёд уже на 10-й минуте усилиями нападающего Карлоса Бакки. Под занавес матча, на 80-й минуте, равенство восстановил форвард хозяев Хоселу. Судьба противостояния была решена незадолго до финального свистка, на 89-й минуте. Автором победого гола «Вильярреала» стал 19-летний воспитанник клуба Фернандо Ниньо Родригес. Причём это был дебютный матч нападающего в чемпионате Испании.

«Вильярреал», набрав 31 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Алавес» (23) располагается на 14-й строчке.

Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020

Испания - Примера. 21-й тур
25 января 2020, суббота. 20:30 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Бакка – 10'   1:1 Хоселу – 80'   1:2 Niño Rodriguez – 89'
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