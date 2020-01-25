19-летний форвард «Вильярреала» дебютировал в Примере и забил победный мяч на 89-й минуте

В 21-м туре испанской Примеры «Алавес» принимал «Вильярреал». Встреча состоялась на стадионе «Мендисорроса» в Витории, итоговый счёт — 1:2.



Гости вышли вперёд уже на 10-й минуте усилиями нападающего Карлоса Бакки. Под занавес матча, на 80-й минуте, равенство восстановил форвард хозяев Хоселу. Судьба противостояния была решена незадолго до финального свистка, на 89-й минуте. Автором победого гола «Вильярреала» стал 19-летний воспитанник клуба Фернандо Ниньо Родригес. Причём это был дебютный матч нападающего в чемпионате Испании.



«Вильярреал», набрав 31 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры. «Алавес» (23) располагается на 14-й строчке.



Турнирная таблица чемпионата Испании сезона-2019/2020