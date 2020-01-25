«Монако» с Головиным проиграл «Страсбургу» в домашнем матче чемпионата Франции

В 21-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Страсбург». Матч прошёл на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и завершился со счётом 1:3.
Гости вышли вперёд под занавес первого тайма, на 40-й минуте. Автором гола стал нападающий Людовик Ажорк. В середине второй половины встречи страсбургская команда отличилась ещё дважды усилиями полузащитника Адриена Томассона и защитника Стефана Митровича. Хозяева ответили точным ударом форварда Стевана Йоветича на 86-й минуте.
В составе монегасков участие в матче принял полузащитник Александр Головин. Россиянин вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.
«Монако», набрав 29 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбург» (30) располагается на седьмой строчке.
Результаты параллельных матчей 21-го тура Лиги 1
«Брест» – «Амьен» – 2:1
«Монпелье» – «Дижон» – 2:1
«Реймс» – «Метц» – 0:1
«Сент-Этьен» – «Ним» – 2:1
- 26 января 2020
-
01:02
-
00:51
-
00:48
-
00:37
-
00:31
- 25 января 2020
-
23:56
-
23:54
-
23:23
-
23:14
-
22:55
-
22:34
-
22:24
-
22:22
-
22:13
-
22:03
-
21:50
-
21:48
-
21:43
-
21:13
-
21:09
-
20:56
-
20:47
-
20:34
-
20:11
-
20:09
-
19:59
-
19:53
-
19:46
-
19:37
-
19:26
-
19:21
-
18:46
-
18:45
-
18:22
-
18:11