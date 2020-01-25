«Монако» с Головиным проиграл «Страсбургу» в домашнем матче чемпионата Франции

В 21-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Страсбург». Матч прошёл на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и завершился со счётом 1:3.



Гости вышли вперёд под занавес первого тайма, на 40-й минуте. Автором гола стал нападающий Людовик Ажорк. В середине второй половины встречи страсбургская команда отличилась ещё дважды усилиями полузащитника Адриена Томассона и защитника Стефана Митровича. Хозяева ответили точным ударом форварда Стевана Йоветича на 86-й минуте.



В составе монегасков участие в матче принял полузащитник Александр Головин. Россиянин вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.



«Монако», набрав 29 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбург» (30) располагается на седьмой строчке.

Результаты параллельных матчей 21-го тура Лиги 1



«Брест» – «Амьен» – 2:1

«Монпелье» – «Дижон» – 2:1

«Реймс» – «Метц» – 0:1

«Сент-Этьен» – «Ним» – 2:1