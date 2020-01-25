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«Монако» с Головиным проиграл «Страсбургу» в домашнем матче чемпионата Франции

«Монако» с Головиным проиграл «Страсбургу» в домашнем матче чемпионата Франции
Футбол / Франция 0

В 21-м туре французской Лиги 1 «Монако» принимал «Страсбург». Матч прошёл на стадионе «Луи II» в городе Фонвьей и завершился со счётом 1:3.

Гости вышли вперёд под занавес первого тайма, на 40-й минуте. Автором гола стал нападающий Людовик Ажорк. В середине второй половины встречи страсбургская команда отличилась ещё дважды усилиями полузащитника Адриена Томассона и защитника Стефана Митровича. Хозяева ответили точным ударом форварда Стевана Йоветича на 86-й минуте.

В составе монегасков участие в матче принял полузащитник Александр Головин. Россиянин вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

«Монако», набрав 29 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Страсбург» (30) располагается на седьмой строчке.

Франция - Лига 1. 21-й тур
25 января 2020, суббота. 22:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
1 : 3
Страсбург
Страсбург
0:1 Ажорк – 40'   0:2 Томассон – 66'   0:3 Митрович – 74'   1:3 Йоветич – 86'

Результаты параллельных матчей 21-го тура Лиги 1

«Брест» – «Амьен» – 2:1
«Монпелье» – «Дижон» – 2:1
«Реймс» – «Метц» – 0:1
«Сент-Этьен» – «Ним» – 2:1

Франция - Лига 1. 21-й тур
25 января 2020, суббота. 22:00 МСК
Брест
Брест
Окончен
2 : 1
Амьен
Амьен
1:0 Менди – 51'   1:1 Гирасси – 58' (пен)   2:1 Кардона – 83'
Франция - Лига 1. 21-й тур
25 января 2020, суббота. 22:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
2 : 1
Дижон
Дижон
1:0 Молле – 56'   2:0 Делор – 63'   2:1 Бальде – 76'
Удаления: нет / Шуиар – 54'
Франция - Лига 1. 21-й тур
25 января 2020, суббота. 22:00 МСК
Реймс
Реймс
Окончен
0 : 1
Метц
Метц
0:1 Диалло – 3'
Франция - Лига 1. 21-й тур
25 января 2020, суббота. 22:00 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Окончен
2 : 1
Ним
Ним
1:0 Хазри – 3'   2:0 Хазри – 34' (пен)   2:1 Ферхат – 45'
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