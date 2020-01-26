Тер Штеген: «Барселона» станет лучше

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген дал комментарий после поражения со счётом 0:2 в выездном матче 21-го тура испанской Примеры с «Валенсией».
«Подобные ситуации повторяются каждый сезон. Нам нужно продолжать работать над тем, о чём просит тренер. Мы можем стать лучше, и сделаем это. Я настроен оптимистично.
Мы очень хорошо начали вторую половину, но пропустили гол после рикошета. Это неприятно. Мы владели мячом и старались не позволять сопернику создавать моменты. Это была очень редкая ситуация, которая дорого нам обошлась.
После таких матчей нужно проанализировать свою игру и посмотреть, что было сделано неправильно», — приводит слова немецкого вратаря Sport.es.
«Барселона», набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании.
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