Найнгголан: в «Интере» ко мне относились как к посредственному игроку

Полузащитник «Кальяри» Раджа Найнгголан прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата Италии с его бывшим клубом «Интером» (1:1). В этой встрече хавбек забил единственный гол «островитян» и лишил миланцев победы.
«Я думаю, что мы хорошо играли с самого начала матча. Мы приехали в Милан, чтобы проявить характер.
Я очень уважаю фанатов «Интера" и бывших партнёров по команде, но чувствовал, что ко мне относились как к посредственному игроку, когда я выступал за них.
Я желаю им всего наилучшего в будущем. С одной стороны, я счастлив, с другой — нет. Кто знает, что меня ждёт в будущем? Я, конечно, не знаю. Концентрируюсь на игре, вместе с партнёрами по команде мы боремся за что-то важное», — приводит слова Найнгголана Football Italia со ссылкой на DAZN.
- 26 января 2020
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