Найнгголан: в сборной Бельгии курили ещё 6-7 человек, но попадался только я

Полузащитник «Кальяри» Раджа Найнгголан высказался о своей вредной привычке – курении, а также поделился воспоминаниями о проблемах в сборной Бельгии, связанных с ней.



«Если к тебе приклеивается определённый ярлык, то избавиться от него в дальнейшем невозможно. Я читал слова Свена Ниса. Он не может поверить, что я курил, но как велосипедист может говорить что-то о футболисте? Они сидят на велосипеде по семь часов, мне же приходится бегать час или полтора. Это невозможно сравнивать.



Курящих футболистов очень много. В расположении сборной Бельгии помимо меня курили ещё шесть или семь человек, но только я попадался за этим занятием», — цитирует Найнгголана Football Italia со ссылкой на Eleven Sports.

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