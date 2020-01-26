«Урал» проиграл болгарскому клубу «Царско Село» в товарищеском матче

Екатеринбургский «Урал» в товарищеском матче проиграл болгарскому клубу «Царско Село» со счётом 0:1. Встреча состоялась в кипрском городе Пафосе, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.

«Урал» (Россия) — «Царско Село» (Болгария) — 0:1

«Урал» (стартовый состав): Баклов, Золотов, Вилюш, Поляков, Кулаков, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Димитров, Бикфалви, Панюков

«Царско Село» после 20 туров занимает 12-е место в турнирной таблице болгарского национального чемпионата.

«Урал», набрав 24 очка в 19 матчах, занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч екатеринбургский клуб проведёт 29 февраля на выезде с ЦСКА.

Турнирная таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020