«Урал» проиграл болгарскому клубу «Царско Село» в товарищеском матче
Екатеринбургский «Урал» в товарищеском матче проиграл болгарскому клубу «Царско Село» со счётом 0:1. Встреча состоялась в кипрском городе Пафосе, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.
«Урал» (Россия) — «Царско Село» (Болгария) — 0:1
«Урал» (стартовый состав): Баклов, Золотов, Вилюш, Поляков, Кулаков, Бумаль, Егорычев, Шаболин, Димитров, Бикфалви, Панюков
«Царско Село» после 20 туров занимает 12-е место в турнирной таблице болгарского национального чемпионата.
«Урал», набрав 24 очка в 19 матчах, занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч екатеринбургский клуб проведёт 29 февраля на выезде с ЦСКА.
Турнирная таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020
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