«Урал» объявил о подписании экс-защитника «Ростова» Вилюша

«Урал» на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего защитника «Ростова» Мацея Вилюша.



31-летний польский футболист заключил с екатеринбургским клубом контракт, сроки и условия которого не разглашаются. «Уралу» Мацей достался бесплатно, поскольку присоединился к команде на правах свободного агента. Игрок уже прошёл медобследование и прилетел на сборы вместе с коллективом. Выступать он будет под 5-м номером.



«Приветствуем Мацея Вилюша в «Урале»! Желаем успешной подготовки ко второй части сезона и уверенного выступления за нашу команду!» — говорится в сообщении клуба.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что Вилюш может стать игроком «Урала». Поляк выступал за «Ростов» с 2017 года и покинул клуб в этом месяце. В ходе своей карьеры он также защищал цвета «Леха», «Короны», «Белхатува», «Ключборка», «Розендала» и роттердамской «Спарты».

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