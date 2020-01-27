Игроки «Барселоны» скептически воспринимают новшества, внедряемые Сетьеном

Футболисты «Барселоны» скептически воспринимают новшества, которые внедряет в игру новый главный тренер команды Энрике Сетьен. Об этом сообщает Sport.es.
Согласно информации источника, на тренировках наставник сине-гранатовых работает над тем, чтобы донести до подопечных свои идеи. Однако изменениями в игре довольны не все игроки. В частности, недовольство у них вызывает изменение игровой схемы — при новом тренере каталонцы начали играть в три защитника.
Сетьен сменил на тренерской скамье Эрнесто Вальверде. Под его руководством команда сыграла 3 матча, одержала 2 победы и потерпела 1 поражение. Контракт наставника с сине-гранатовыми рассчитан до лета 2022 года.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает 1-е место, опережая «Реал» по дополнительным показателям и сыграв на матч больше.
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