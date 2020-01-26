Артета: боевой дух Мартинелли невероятен

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о форварде лондонской команды Габриэле Мартинелли.



«Его ждёт долгий путь. Нужно, чтобы он спустился с небес на землю и много тренировался. Постепенно он заработает себе статус. Но это дело не одного-двух дней. Считаю, то, как он сражается и как храбро проявляет себя в каждом моменте, очень необычно для 18-летнего футболиста. Его боевой дух невероятен. Он постоянно представляет угрозу для соперника», — приводит слова Артеты Sky Sports.



Ранее сообщалось, что интерес к Мартинелли проявляет мадридский «Реал». Нынешний контракт бразильца с «Арсеналом» рассчитан до 2024 года. В нынешней кампании Габриэл Мартинелли забил 10 голов за «Арсенал» во всех соревнованиях.

«Арсенал» намерен предложить Мартинелли новый контракт на фоне интереса «Реала»