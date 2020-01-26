Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Артета: боевой дух Мартинелли невероятен

Артета: боевой дух Мартинелли невероятен
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о форварде лондонской команды Габриэле Мартинелли.

«Его ждёт долгий путь. Нужно, чтобы он спустился с небес на землю и много тренировался. Постепенно он заработает себе статус. Но это дело не одного-двух дней. Считаю, то, как он сражается и как храбро проявляет себя в каждом моменте, очень необычно для 18-летнего футболиста. Его боевой дух невероятен. Он постоянно представляет угрозу для соперника», — приводит слова Артеты Sky Sports.

Ранее сообщалось, что интерес к Мартинелли проявляет мадридский «Реал». Нынешний контракт бразильца с «Арсеналом» рассчитан до 2024 года. В нынешней кампании Габриэл Мартинелли забил 10 голов за «Арсенал» во всех соревнованиях.

«Арсенал» намерен предложить Мартинелли новый контракт на фоне интереса «Реала»
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020