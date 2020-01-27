«Спартак» заключил соглашение с китайским производителем телефонов ZTE

Московский «Спартак» заключил контракт с китайской компанией ZTE, занимающейся производством мобильных телефонов. Об этом было объявлено на сегодняшней пресс-конференции, участие в которой принял генеральный директор клуба Томас Цорн.
«Мы рады, что нашли партнёра, который будет поддерживать нас долгие годы. Это компания с традициями, как и наш клуб. Срок контракта – на первой стадии на один год, но надеемся, что партнёрство продлится и в будущем. Контракт на данный момент не предусматривает расположение логотипа ZTE на форме, а что будет в будущем – посмотрим. Совместные акции у нас запланированы. Также этот контракт поддерживает нашу цель выйти на китайский рынок», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
«Смартфоны продаются в России больше 10 лет. В прошлом году мы были на пятом месте среди Android-смартфонов по количеству продаж в России. Мы рады стать партнёром самого титулованного футбольного клуба России. Традиции и инновации могут дополнять друг друга. Мы готовим совместные проекты и для болельщиков «Спартака», и для пользователей ZTE. Я сам болельщик футбола. «Спартак» очень популярен в Китае – команда не зря называется народной. Я сам прочувствовал атмосферу на этом стадионе», — сказал генеральный директор ZTE Devices в России Лю Ханьцин.
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