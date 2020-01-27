Зидан — о гибели Коби Брайанта: страшные новости, которые коснулись всех нас

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал новость о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.



«Это ужасное ощущение. Страшные новости, которые коснулись всех нас. Мне нечего сказать, это чудовищные новости. Нам очень жаль», — приводит слова Зидана Marca.



Напомним, ранее стало известно, что Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё три человека погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта.



Коби Брайант завершил профессиональную карьеру игрока в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, Брайант выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Коби ушёл… Но свой Мамба останется в сердце каждого фаната баскетбола Гениальный скоррер, неуступчивый защитник и образец преданности клубу. Каким мы запомним великолепного Брайанта.