Коби ушёл… Но свой Мамба останется в сердце каждого фаната баскетбола

Новость о том, что Коби Брайант разбился на вертолёте появилась поздно вечером в воскресенье по московскому времени.



К такому никогда нельзя подготовиться. Этого не ждёшь и не можешь поверить. С этим не смириться. Но с этим всем нам придётся жить дальше… Жить, чтобы память о великом Коби оставалась.

Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Подробности Вместе с Брайантом в вертолёте находилась его 13-летняя дочь Джи Джи. Она тоже погибла. Кроме Коби и Джинны на борту находилось ещё семеро.

Казалось бы, вот он только что сидел в первом ряду на матче «Далласа» и «Лейкерс». После этой игры стало понятно, что Леброн превзойдёт достижение Мамбы по количеству набранных очков за карьеру. И сделает это на родине Брайанта. Коби поступил благородно, он просто не пришёл на тот матч, поскольку посчитал нечестным перетягивать на себя одеяло. Джеймс не подвёл, а Брайант тепло поздравил его в «твиттере».

Сложно представить, скольких людей Брайант своей игрой вдохновил на занятия баскетболом. Скольких заставил полюбить его, смотреть трансляции, обсуждать, спорить и наслаждаться лучшей игрой с мячом.



Коби — символ целой эпохи. Его звезда взошла после ухода другой легенды — Майкла Джордана. Их часто сравнивали, а Брайант не скрывал, что очень хочет быть следующим Майклом. Он, как и Джордан, ненавидел проигрывать и требовал максимальной отдачи от партнёров. Его часто обвиняли в игровом эгоизме, но заключалось это в невероятном желании победить.

И ведь он побеждал!

Менталитет Мамбы против совершенства Короля. Кто круче: Коби или Леброн? Приводим аргументы в пользу Брайанта и Джеймса. Выбор за вами.

Брайант личным примером показывал, что только за счёт работы можно достичь успеха. Он тренировался столько, сколько не могли другие. Тренеры, которые работали с ним индивидуально поражались трудолюбию и восхищались характером спортсмена.



Всю свою яркую карьеру Коби провёл в одном клубе. Он был в «Лейкерс» как в тяжёлые, так и радостные моменты. Он навсегда останется звездой этого клуба, которому принёс пять чемпионских титулов.



Брайант ненавидел опаздывать. И поэтому любил вертолёты.

«Мне нравилось бросать людям вызов». Памятные кадры из карьеры погибшего Коби Брайанта Два олимпийских золота и пять чемпионских перстней НБА. Вспоминаем главные моменты в карьере легендарной Чёрной Мамбы.

В 2013 в Москву приезжал тренер Гэнон Бэйкер, с котором Коби работал индивидуально несколько лет. Специалист рассказывал, как поражался тому, что его подопечный прилетал на занятие на арендованном вертолёте. На вопрос «зачем?» Коби со свойственной широкой улыбкой отвечал: «Тренер, я просто не могу опоздать на тренировку».



Последний сезон профессиональной карьеры получился показательным. Причём не только для самого игрока «Лейкерс». Для всего баскетбола. За все годы своей карьеры Коби успел «насолить» многим командам, а его язык далеко не всегда держался за зубами. Однако после каждой гостевой игры абсолютно вся арена устраивала стоячую овацию, отдавая должное гениальному игроку.

Менталитет Мамбы. Три зарисовки о Коби Брайанте Воспоминания Брайанта о знакомстве с баскетболом, разговорах с Джеймсом и «истреблении» партнёров — в книге «Менталитет Мамбы».

Все, от мала до велика, понимали, что окончание карьеры Брайанта — это последняя страница большого тома с названием «баскетбол». Многие из тех, кто сейчас читает этот текст начинали смотреть НБА, когда в лиге уже появился высоко прыгающий парень с причёской «афро» и восьмёркой на жёлто-синей форме. И абсолютно все хотя бы раз видели игру Брайанта. У каждого останется в голове свой Коби. Скорее всего, это будет какой-нибудь красивый бросок с отклонением, принёсший победу его «Лейкерс». Или элегантный проход под кольцо. А может быть и данк с сопротивлением. Всего этого было в его карьере в большом достатке.

При этом Коби легко выходил за рамки баскетбольного паркета. Иначе как объяснить его «Оскар» за баскетбольный монолог? Его уважали не только баскетболисты. И это показательно. Своим другом Брайанта называли спортсмены разных видов, музыканты, актёры, политики.



Невероятно сложно поверить, но Коби Брайанта не стало…



… Коби Брайант будет с нами всегда.