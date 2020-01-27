В. Березуцкий: рады вернуться в ЦСКА и помочь своему клубу в развитии

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал возвращение в клуб вместе с братом Алексеем. Экс-футболисты были назначены заместителями генерального директора по спортивным вопросам.



«Мы рады вернуться в ПФК ЦСКА и помочь своему клубу в развитии. В ближайшее время мы детально ознакомимся с работой всего спортивного направления. 29 января вместе с основной командой отправимся в Кампоамор, чтобы понаблюдать за их работой на втором сборе. Затем посмотрим на молодёжную команду, изучим работу скаутской службы, много времени посвятим академии.



Благодарны Евгению Ленноровичу и Роману Юрьевичу (Гинеру и Бабаеву. – Прим. «Чемпионата») за приглашение и рады уже сегодня приступить к работе», — цитирует Василия пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА объявил о возвращении братьев Березуцких