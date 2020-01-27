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Мы нашли, в чём секрет «Ливерпуля». Разбор 24-го тура АПЛ

Мы нашли, в чём секрет «Ливерпуля». Разбор 24-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста журналистов Кирилла Хаита и Григория Телингатера. Обсуждаем 24-й тур АПЛ. Безумный матч «Челси» с «Арсеналом»: был ли «Арсенал» лучше до удаления? Почему «Челси» не выиграл? Как Канте умудрился упасть? «Тоттенхэм» провёл два разных тайма: это хорошо или плохо? И, кажется, мы разгадали секрет «Ливерпуля».

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В этом выпуске:
1.10 – как удаление изменило дерби «Челси» – «Арсенал».
6.05 – эпическое падение Канте. Но критикуем Маунта (не спрашивайте).
12.24 – кого винить в голе Бельерина? Варианты: никого, Абрахама, Кепу.
15.23 – насколько несправедлив счет 2:2?
18.14 – офигеть! Гвардиола подстраивается под «Шеффилд».
24.54 – «Сити» превращается в «Челси».
29.20 – «Ливерпуль» начал ужасно, но забил первым.
34.54 – Кирилл признаётся, что был неправ.
36.52 – в чём сила «Ливерпуля», брат?
40.08 – посчитали, в какой день «Ливерпуль» станет чемпионом.
42.24 – мы потратим 10 минут, чтобы объяснить бредовую травму Рашфорда.
53.56 – кто нужнее «МЮ» – Кавани или Бэйл?
1:00.14 – «Тоттенхэм» во втором тайме был трусливым. Зато в первом…
1:05.14 – Гриша – за Гассанигу, а Кирилл – за Льориса.
1:11.10 – простите, но чуть-чуть про «Ньюкасл».

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