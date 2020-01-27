Бекхэм написал трогательное письмо в память о Коби Брайанте

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» сборной Англии Дэвид Бекхэм на странице в «Инстаграме» опубликовал трогательное письмо в связи с гибелью легендарного баскетболиста Коби Брайанта.
«Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что написать, и всё же моих слов не хватит, чтобы описать чувства, которые я испытываю после трагической потери Коби. Это был особенный спортсмен, муж, отец и друг. Писать эти слова достаточно сложно, но мы все знаем, что потеряли удивительного человека и его прекрасную и талантливую дочь Джанну, это душераздирающе.
Преданность Коби к его виду спорта была вдохновляющей. То, как он проходил через боль и решал исход игр, как умел только он, мотивировало меня пытаться становиться лучше. Иногда я ходил на игры только для того, чтобы дождаться последних двух минут, потому что знал, что нас ждёт что-то особенное. Коби всегда говорил о своей жене Ванессе и о своих прекрасных дочерях. Он говорил, как гордится ими. Семья и баскетбол были страстью Коби. Он был полон решимости вдохновить следующее поколение мальчиков и девочек на занятия спортом, который он любил. Его наследие будет жить.
Наша любовь, молитвы нашей семьи вместе с Ванессой и девочками, с баскетбольной семьёй Коби и, конечно, с семьями тех, кто трагически погиб вместе с ним», — написал Бекхэм.
- 27 января 2020
-
19:39
-
19:15
-
18:53
-
18:47
-
18:41
-
18:34
-
18:14
-
18:12
-
18:00
-
17:51
-
17:41
-
17:26
-
17:14
-
17:12
-
16:57
-
16:43
-
16:32
-
16:28
-
16:20
-
16:11Юран объяснил решение возглавить «Химки» Эксклюзив
-
16:04
-
15:58
-
15:48
-
15:37
-
15:33
-
15:22
-
14:51
-
14:50
-
14:28
-
14:15
-
14:08
-
14:02
-
14:00
-
13:57Сергей Юран возглавил «Химки» Эксклюзив
-
13:51