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Рамос вышел на тренировку «Реала» в футболке Коби Брайанта

Рамос вышел на тренировку «Реала» в футболке Коби Брайанта
Футбол / Испания 0

Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос вышел на тренировку мадридской команды, которая проходила сегодня, 27 января, в футболке сборной США по баскетболу с 10-м номером. Напомним, под этим номером выступал Коби Брайант, погибший утром 26 января в результате крушения вертолёта.

Также игроки и тренерский штаб мадридского клуба почтили память легендарного американского баскетболиста минутой молчания.

Фото можно посмотреть на странице «Реала» в «Твиттере».

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Бекхэм написал трогательное письмо в память о Коби Брайанте
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