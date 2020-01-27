Рамос вышел на тренировку «Реала» в футболке Коби Брайанта
Защитник и капитан «Реала» Серхио Рамос вышел на тренировку мадридской команды, которая проходила сегодня, 27 января, в футболке сборной США по баскетболу с 10-м номером. Напомним, под этим номером выступал Коби Брайант, погибший утром 26 января в результате крушения вертолёта.
Также игроки и тренерский штаб мадридского клуба почтили память легендарного американского баскетболиста минутой молчания.
Фото можно посмотреть на странице «Реала» в «Твиттере».
Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Бекхэм написал трогательное письмо в память о Коби Брайанте
Читайте также
- 27 января 2020
-
19:39
-
19:15
-
18:53
-
18:47
-
18:41
-
18:34
-
18:14
-
18:12
-
18:00
-
17:51
-
17:41
-
17:26
-
17:14
-
17:12
-
16:57
-
16:43
-
16:32
-
16:28
-
16:20
-
16:11Юран объяснил решение возглавить «Химки» Эксклюзив
-
16:04
-
15:58
-
15:48
-
15:37
-
15:33
-
15:22
-
14:51
-
14:50
-
14:28
-
14:15
-
14:08
-
14:02
-
14:00
-
13:57Сергей Юран возглавил «Химки» Эксклюзив
-
13:51
Партнерский контент