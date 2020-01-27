Матч Кубка Италии «Милан» — «Торино» начнётся с минуты молчания в память о Коби Брайанте
Матч 1/4 финала Кубка Италии «Милан» — «Торино» начнётся с минуты молчания в память о легендарном американском баскетболисте Коби Брайанте, сообщает Football Italia. Встреча состоится завтра, 28 января.
Напомним, Брайант был болельщиком «Милана». Баскетболист посетил тренировочную базу миланской команды в 2013 году и получил от клуба футболку с 24-м номером.
Ранее стало известно, что Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё три человека погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта.
Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 — подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».
Рамос вышел на тренировку «Реала» в футболке Коби Брайанта
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