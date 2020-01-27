Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Матч Кубка Италии «Милан» — «Торино» начнётся с минуты молчания в память о Коби Брайанте

Матч Кубка Италии «Милан» — «Торино» начнётся с минуты молчания в память о Коби Брайанте
Футбол / Италия 0

Матч 1/4 финала Кубка Италии «Милан» — «Торино» начнётся с минуты молчания в память о легендарном американском баскетболисте Коби Брайанте, сообщает Football Italia. Встреча состоится завтра, 28 января.

Напомним, Брайант был болельщиком «Милана». Баскетболист посетил тренировочную базу миланской команды в 2013 году и получил от клуба футболку с 24-м номером.

Ранее стало известно, что Коби Брайант, его дочь Джинна и ещё три человека погибли утром 26 января в результате крушения вертолёта.

Коби Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 — подряд. Пять раз становился чемпионом НБА и дважды MVP финальной серии. На протяжении карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Рамос вышел на тренировку «Реала» в футболке Коби Брайанта
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020