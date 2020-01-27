Суарес отреагировал на трагическую гибель Брайанта

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы, в которой погиб легендарный баскетболист Коби Брайант.

«Покойтесь с миром, Коби Брайант и все те, кто погиб в этой трагической аварии. Мои соболезнования родным и близким», — написал Суарес в своём «инстаграме», прикрепив совместную фотографию с Брайантом.

Брайант и его 13-летняя дочь Джинна погибли 26 января в результате крушения вертолёта. Коби пользовался частным вертолётом ещё с тех пор, как выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА, из них 17 раз подряд, пять раз становился чемпионом НБА и дважды — MVP финальной серии. На протяжении всей карьеры, с 1996 по 2016 год, он выступал за «Лейкерс».