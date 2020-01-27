«Вест Хэм» нацелился на хавбека «Лиона» Диопа
Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» проявляет интерес к испанскому полузащитнику «Лиона» Папе Шейку Диопу, утверждает Football Espana.
По данным источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Хавбек входит также в сферу интересов нескольких клубов Чемпионшипа.
В нынешнем сезоне 22-летний Диоп выступает на правах аренды за виговскую «Сельту». Хавбек принял участие в 13 матчах испанской Примеры (в пяти — в основном составе), в которых стал автором одной результативной передачи, а также получил четыре жёлтые карточки и одну красную. Контракт футболиста с «Лионом» действует до лета 2022 года.
«Вест Хэм Юнайтед», набрав 23 очка, занимает 17-е место в АПЛ.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
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