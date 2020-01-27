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«Бавария» вступила в борьбу за Лемара

«Бавария» вступила в борьбу за Лемара
Футбол / Испания 0

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к французскому полузащитнику мадридского «Атлетико» Тома Лемару, утверждает France Football.

По данным источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Хавбек не прочь сменить клуб, так как не имеет твёрдого места в составе «матрасников». Француз входит также в сферу интересов «Арсенала», «Тоттенхэм Хотспур» и «Вулверхэмптона».

Лемар перешёл в «Атлетико» летом 2018 года из «Монако». Сумма трансфера составила € 70 млн. В нынешнем сезоне 24-летний французский хавбек принял участие в 15 матчах чемпионата Испании (в девяти — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

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