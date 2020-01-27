«Бавария» вступила в борьбу за Лемара
Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к французскому полузащитнику мадридского «Атлетико» Тома Лемару, утверждает France Football.
По данным источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Хавбек не прочь сменить клуб, так как не имеет твёрдого места в составе «матрасников». Француз входит также в сферу интересов «Арсенала», «Тоттенхэм Хотспур» и «Вулверхэмптона».
Лемар перешёл в «Атлетико» летом 2018 года из «Монако». Сумма трансфера составила € 70 млн. В нынешнем сезоне 24-летний французский хавбек принял участие в 15 матчах чемпионата Испании (в девяти — в основном составе), в которых результативными действиями не отметился. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.
«Атлетико» готов предложить «Арсеналу» Лемара в обмен на Ляказетта
Читайте также
- 28 января 2020
-
00:14
-
00:02
- 27 января 2020
-
23:50
-
23:39
-
23:29
-
23:04
-
22:59
-
22:48
-
22:45
-
22:40
-
22:03
-
21:53
-
21:37
-
21:37
-
21:14
-
21:09
-
20:43
-
20:39
-
20:23
-
20:22
-
20:03
-
19:59
-
19:51
-
19:39
-
19:15
-
18:53
-
18:47
-
18:41
-
18:34
-
18:14
-
18:12
-
18:00
-
17:51
-
17:41
-
17:26
Партнерский контент