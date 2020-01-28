Президент «Барселоны» подтвердил интерес клуба к форварду «Валенсии» Родриго

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил интерес каталонского клуба к форварду «Валенсии» Родриго Морено.
«Мы не говорим об игроках, которые принадлежат другим командам. Но мы рассматриваем возможность подписания контракта с Родриго. Нам нужна замена, и я точно не знаю, будет ли это кто-то из второй команды или извне. Мне нравятся многие футболисты», — приводит слова Бартомеу Marca.
Ранее сообщалось, что «Барселона» готова арендовать Родриго у «Валенсии» с возможностью выкупа контракта игрока.
Родриго родился в Бразилии, но в юном возрасте уехал в Испанию. Выступал за юношеские команды мадридского «Реала», португальскую «Бенфику» и английский «Болтон». С 2014 года он игрок «Валенсии». В текущем розыгрыше испанского чемпионата Морено провёл за «Валенсию» 17 матчей и забил два мяча.
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