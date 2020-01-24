«Барселона» сделала новое предложение по Родриго

«Барселона» сделала новое предложение по форварду «Валенсии» Родриго Морено, сообщает Sport.es.
Согласно информации источника, сине-гранатовые готовы взять 28-летнего нападающего в аренду с возможностью выкупа его контракта. Предложение каталонцев подразумевает также выплату денежной компенсации, если они не воспользуются этой возможностью. Таким образом «Барса» рассчитывает убедить «летучих мышей» расстаться с футболистом, которого они готовы отдать в аренду лишь с обязательством последующего выкупа за € 60 млн.
Родриго родился в Бразилии, но в юном возрасте уехал в Испанию. Выступал за юношеские команды мадридского «Реала», португальскую «Бенфику» и английский «Болтон». С 2014 года он игрок «Валенсии». В текущем розыгрыше испанского чемпионата Морено провёл за «Валенсию» 17 матчей и забил два мяча.
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