«Фламенго» договорился с «Интером» о выкупе Габигола
«Фламенго» достиг с итальянским «Интером» договоренности о переходе в бразильскую команду нападающего Габиэла Барбозы.
23-летний игрок выступал за «стервятников» на правах долгосрочной аренды, теперь «Фламенго» выкупит его за €16 млн. Барбоза перешёл в «Интер» из «Сантоса» в 2016 году, однако закрепиться в составе миланцев не сумел (девять матчей, девять голов).
После аренд в «Сантосе» и «Бенфике» в январе 2019 года форвард присоединился к «Фламенго». В его составе Габигол стал чемпионом Бразилии и выиграл Кубок Либертадорес. Всего Барбоза провёл за «Фламенго» 43 матча, в которых забил 34 мяча и сделал 11 голевых передач.
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