В «Спортинге» не уверены, что Бруну Фернандеш останется в клубе. На игрока претендует «МЮ»
Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Силаш поделился мнением о полузащитнике команды Бруну Фернандеше.
«Не могу подтвердить, сыграл ли Фернандеш свой последний матч за «Спортинг», но я бы хотел, чтобы он остался. Я бы хотел рассчитывать на него минимум до конца сезона.
Бруну — игрок иного уровня. Он видит то, чего не видят другие. Любая команда в Португалии, у которой был бы Фернандеш, будет сожалеть, если потеряет его. Если же это произойдёт, нам придётся искать решение этой проблемы», — приводит слова Силаша Goal.
Ранее появилась информация, что португалец уже согласовал условия личного контракта с «Манчестер Юнайтед» и присоединится к английскому клубу после матча «Спортинга» с «Бенфикой», который состоялся 17 января.
«Манчестер Юнайтед» всё ещё надеется купить Б. Фернандеша в январе
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