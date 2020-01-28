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Сульшер рассказал о сложностях приобретения игроков зимой

Сульшер рассказал о сложностях приобретения игроков зимой
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал активность команды на трансферном рынке в январе.

«У меня нет сейчас никаких новостей о трансферах. Нечего сказать, мои мысли только об игре. В январе очень трудно заключать сделки. Я даже не помню, когда последний раз удавалось хорошее трансферное окно зимой. Это очень тяжело, потому что клубы не хотят в середине сезона терять своих лучших игроков.

Летом к нам вернётся Алексис Санчес. Он вернётся летом и докажет, что вы все ошибались», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 34 очка в 24 турах.

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