Сульшер рассказал о сложностях приобретения игроков зимой
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал активность команды на трансферном рынке в январе.
«У меня нет сейчас никаких новостей о трансферах. Нечего сказать, мои мысли только об игре. В январе очень трудно заключать сделки. Я даже не помню, когда последний раз удавалось хорошее трансферное окно зимой. Это очень тяжело, потому что клубы не хотят в середине сезона терять своих лучших игроков.
Летом к нам вернётся Алексис Санчес. Он вернётся летом и докажет, что вы все ошибались», — приводит слова Сульшера Sky Sports.
«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 34 очка в 24 турах.
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2019/2020
Сульшер: все хотят, чтобы «МЮ» потерпел неудачу, но это меня не беспокоит
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