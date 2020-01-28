Кокорин: мне объявили, что я не еду на сбор с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал информацию о том, что он не продолжит карьеру в основной команде.

Ранее супруга форварда Дарья Валитова в своём «инстаграме» сообщила, что руководство «Зенита» приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2».

«Единственное, что я могу сказать, — на основные сборы с «Зенитом» я не еду. Решение это уже принято, и мне об этом объявлено. О том, где я продолжу карьеру, пока ничего не могу сказать», — приводит слова Кокорина «Подъём».

Напомним, 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. Позднее в «Зените» подтвердили договорённость о трансфере. При этом отчим и агент 28-летнего форварда заявлял, что игрок не намерен уходить из петербургского клуба.