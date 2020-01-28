«Интер» объявил о переходе Эриксена из «Тоттенхэма»

Полузащитник Кристиан Эриксен завершил переход в миланский «Интер», сообщается в официальном «твиттере» команды.

Ранее стало известно, что после долгих переговоров «Интер» согласовал с лондонским клубом сумму трансфера датчанина. Она составит € 20 млн с учётом бонусов. Ожидается, что Эриксен заключит со своим новым клубом контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Оклад футболиста составит € 10 млн за сезон. Полузащитник взял себе 24-ый номер в клубе.

Таким образом, «Интер» пополнился уже тремя футболистами в январское трансферное окно. Ранее клуб представил защитников Эшли Янга и Виктора Мозеса.

В нынешнем сезоне Кристиан забил 2 мяча и отдал 2 голевых паса в 20 матчах английской Премьер-лиги. Ещё 1 гол и 1 результативную передачу датчанин записал в актив в 5 встречах Лиги чемпионов.