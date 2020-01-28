Хавбек «Интера» Политано стал игроком «Наполи»
Полузащитник «Интера» Маттео Политано перешёл в «Наполи», сообщается в официальном «твиттере» неаполитанского клуба.
Ранее была информация, что игрок мог оказаться в «Роме» в обмен на защитника Леонардо Спинаццолу. Однако в последний момент сделка сорвалась из-за неудовлетворительных результатов медицинского обследования защитника римлян.
Воспитанник «Ромы» Маттео Политано, перешедший в «Интер» минувшим летом за € 21 млн из «Сассуоло», в текущем сезоне принял участие в 15 играх, в 13 выйдя на замену, и не отметился результативными действиями.
«Наполи» располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Дженнаро Гаттухо набрали 27 очков в 21 туре Серии А.
«Интер» принял предложение «Наполи» в размере € 25 млн за Политано
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