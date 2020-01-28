«Барселона» может купить Б. Фернандеша и отдать его в аренду «Валенсии» в обмен на Родриго
«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандешу, утверждает Marca.
По данным источника, каталонский клуб может купить футболиста до закрытия зимнего трансферного окна, а затем отдать его в аренду «Валенсии» в обмен на нападающего Родриго Морено. Каталонцы намерены арендовать форварда на полгода с правом последующего выкупа.
Ранее сообщалось, что на Фернандеша претендует «Манчестер Юнайтед», но английский клуб не может согласовать трансфер португальца. «Спортинг» оценивает хавбека в € 80 млн, а манкунианцы предлагают только € 55 млн и ещё € 15 в качестве бонусов.
В нынешнем сезоне 25-летний Фернандеш провёл 17 матчей в чемпионате Португалии, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.
«Барселона» всё ещё хочет купить Обамеянга, но опасается, что его цена превысит € 60 млн
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