Лаутаро Мартинес дисквалифицирован на два матча и не сыграет с «Миланом»

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес дисквалифицирован на два матча Серии А, сообщает Football Italia.

Такое наказание наложил на форварда контрольно-дисциплинарный комитет итальянской лиги за его удаление в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (1:1). В той встрече форвард получил жёлтую карточку, а затем принялся слишком эмоционально доказывать арбитру его неправоту, за что и был удалён с поля.

Таким образом, аргентинец пропустит предстоящие матчи с «Удинезе» (2 февраля) и «Миланом» (9 февраля).

В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес принял участие в 20 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 11 забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Контракт игрока с «Интером» действует до лета 2023 года.