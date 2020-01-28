Лаутаро Мартинес дисквалифицирован на два матча и не сыграет с «Миланом»

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес дисквалифицирован на два матча Серии А, сообщает Football Italia.
Такое наказание наложил на форварда контрольно-дисциплинарный комитет итальянской лиги за его удаление в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (1:1). В той встрече форвард получил жёлтую карточку, а затем принялся слишком эмоционально доказывать арбитру его неправоту, за что и был удалён с поля.
Таким образом, аргентинец пропустит предстоящие матчи с «Удинезе» (2 февраля) и «Миланом» (9 февраля).
В нынешнем сезоне 22-летний Мартинес принял участие в 20 матчах чемпионата Италии, в которых стал автором 11 забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Контракт игрока с «Интером» действует до лета 2023 года.
- 28 января 2020
-
19:54
-
19:42
-
19:36
-
19:20
-
19:13
-
19:12
-
18:58
-
18:53
-
18:36
-
18:32
-
18:23
-
18:19
-
18:07
-
17:55
-
17:49
-
17:37
-
17:32
-
17:25
-
17:13
-
16:58
-
16:43
-
16:40
-
16:24
-
16:17
-
16:06
-
15:51
-
15:29
-
15:26
-
14:54
-
14:54
-
14:46
-
14:45
-
14:27
-
14:08
-
13:53