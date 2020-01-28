Геркус: не признаю даже теоретическую возможность каких-либо претензий от «Локомотива»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал новость об исковом заявлении, поданном московским клубом.
«Пока не видел текста искового заявления руководства «Локомотива», но в любом случае не признаю даже теоретическую возможность каких-либо претензий. Будучи наёмным менеджером, был обязан согласовывать финансовые или организационные решения с руководством РЖД и советом директоров клуба, что, собственно, и делал. Исполнял свои обязанности на совесть. Результатами своей работы в „Локомотиве“ доволен и считаю их выдающимися: от спортивных побед до роста посещаемости и привлечения аудитории.
Намерен защищаться в суде и выиграть его, чтобы отстоять свою деловую репутацию, честь и достоинство. Юристы уже работают над этим. Мне скрывать нечего, посмотрим, как клуб объяснит свои действия», — написал Геркус на странице в «Инстаграме».
- 28 января 2020
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