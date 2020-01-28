В «Локомотиве» прокомментировали исковое заявление к Геркусу

Директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо прокомментировал исковое заявление, поданное к бывшему генеральному директору московского клуба Илье Геркусу.

«В соответствии со стандартными процедурами, следующими за сменой руководства, был проведён аудит. По его результатам аудиторы сформировали перечень вопросов к предыдущим руководителям клуба. В связи с отсутствием ответов на заявленный в переписке перечень вопросов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласий», — сообщил Брейдо корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Сумма искового заявления составляет 144,6 млн руб. Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 по декабрь 2018 года. В этот период клуб стал чемпионом России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевал Кубок России в сезоне-2016/2017.