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«Монако» объявил об уходе хавбека Бошильи

«Монако» объявил об уходе хавбека Бошильи
Футбол / Франция 0

«Монако» на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Габриэла Бошильи.

23-летний бразильский футболист вернётся на родину, где в ближайшее время пройдёт медицинское обследование в «Интернасьонале».

Бошилья стал игроком «Монако» в 2015 году. В нынешнем сезоне бразильский полузащитник принял участие в 6 матчах за монегасков, однако результативными действиями отметиться не сумел. В период нахождения в «Монако» Бошилья дважды играл в аренде — в бельгийском «Стандарде» в 2016 году и в «Нанте» в сезоне-2018/2019.

«Монако» набрал в 21 матче 29 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. Лидером соревнований на данный момент является набравший в 21 матче 52 очка «Пари Сен-Жермен».

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