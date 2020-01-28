Слимани хочет покинуть «Монако». На игрока претендуют «МЮ» и «Тоттенхэм»

Нападающий «Монако» Ислам Слимани, принадлежащий «Лестеру», может вернуться в чемпионат Англии, сообщает RMC Sport.

Как утверждает источник, из-за отсутствия игрового времени алжирец хочет покинуть «Монако». 31-летний нападающий может вернуться в английскую Премьер-лигу. «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Юнайтед» сделали запрос по футболисту и могут приобрести игрока в связи с травмами своих основных нападающих. Лондонский клуб намерен усилить атаку и рассматривает вариант с подписанием форварда с опытом игры в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. «МЮ», в свою очередь, хочет подписать игрока на краткосрочной основе до конца сезона.

В нынешнем сезоне Слимани принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, записал на свой счёт 7 голов и отдал 7 результативных передач. На данный момент алжирский игрок является одним из лучших ассистентов в чемпионате Франции.