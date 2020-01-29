«Тоттенхэм» сделал запрос «Челси» по Жиру

Клуб английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур», по-прежнему пытается найти замену травмированному лидеру клуба – Гарри Кейну, который выбыл до апреля. Одним из кандидатов на усиление позиции нападающего стал 33-летний французский форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру, сообщает журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо в «Твиттере».
«Тоттенхэм» уже сделал запрос в «Челси» по Жиру и ожидает ответа от «аристократов», утверждает источник. «Челси» не уверен в правильности продажи игрока прямому конкуренту. Ранее сообщалось, что Жиру близок к переходу в итальянский «Интер».
Также по информации журналиста, в течение нескольких часов 22-летний нидерландский нападающий «ПСВ Эйндховен» Стивен Бергвейн подпишет контракт с «Тоттенхэмом».
В текущем сезоне Жиру принял участие в пяти матчах английской Премьер-лиги. Нападающий не отметился результативными действиями.
22-летний Бергвейн в нынешнем сезоне за «ПСВ» принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 13 голевых передач. Согласно порталу Transfermarkt.de его трансферная стоимость оценивается в € 35 млн.
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