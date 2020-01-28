«Тоттенхэм» заменит Эриксена лидером ПСВ. Классический трансфер Моуринью

Редко врывающийся на рынок с большими трансферами «Тоттенхэм» сработал чётко: фактически в день, когда команду покинул один из лидеров, Кристиан Эриксен, ПСВ подтвердил, что клубы достигли договорённости о переходе Стивена Бергвейна. Как это обычно бывает, Дэниэл Леви проворачивает всё с максимальной выгодой: ещё в начале лета Бергвейна предлагали на рынке примерно за 50 млн евро. Затем ПСВ не попал в Лигу чемпионов, провалился в Лиге Европы и теперь вынужден отдавать дорогого игрока, чтобы покрыть минус по финансовому году.

Однако экономический аспект сделки не так интересен, как спортивный. «Тоттенхэм» получает игрока, который на первый взгляд мало похож на Эриксена по своим качествам, но при этом может дать команде не меньше, чем датчанин в лучшей форме. Кроме того, это будет классический трансфер для Жозе Моуринью: вместо очень креативного, но иногда мягкого атакующего игрока появляется футболист с пробивной силой, рывком и возможностью обыгрывать один в один на любой скорости.

Моуринью отлично подготовился. Просто против «Ливерпуля» этого недостаточно Не нужно критиковать «Тоттенхэм», нужно хвалить «Ливерпуль».

Но не только.



В 2019-м году игра Бергвейна значительно изменилась — он стал играть не так заметно, как раньше, но сильно полезнее. Отчасти этому поспособствовала работа с Рональдом Куманом в сборной Нидерландов. Главный тренер «оранье» считает, что при наличии в опорной зоне Френки же Йонга все три атакующих полузащитника под чистым форвардом могут считаться десятками и делят обязанности классического десятого номера. Таким образом, и вингеры (обычная позиция Бергвейна) не могут считаться классическими вингерами, и нападающий (вторая позиция) должен помогать в глубине поля. При такой игре от Бергвейна требуется больше создавать свободные зоны, чем пользоваться ими, что больше подходило его игре. Адаптируясь к требованиям Кумана, Стивен стал меняться и в матчах за клуб.



«Тоттенхэм» получает не того Бергвейна, который ещё год назад мог бы собрать миллион просмотров на YouTube нарезкой своих действий, но при этом для умеренно атакующей команды он будет очень полезен. Вот статистика: в чемпионате Нидерландов Бергвейн был с отрывом лучшим по проценту точности передач на последней трети поля. Происходило это не потому что футболист всякий раз отдавал назад, а потому что своим движением по полю он создал достаточно большую свободную зону, куда открылся партнёр, на которого можно сделать передачу. И велика вероятность, что она будет точной.



Физическая сила Бергвейна заставляет соперников чаще действовать с ним почти персонально, а умение читать свободное пространство, над которым с ним много работали в академии, позволяет уводить с позиции центральных полузащитников. Стартуя с фланга, он появляется в центре, привлекает внимание опорника и резко открывается снова к флангу. Если опорник бросает Стивена, то тот принимает мяч вполоборота и уже готов к рывку в последней трети — это проигрышная для опорника ситуация. Но не лучше и другой вариант: если опорник следует за Бергвейном, то в освободившуюся зону входит партнёр Стивена.

В этом Бергвейн сейчас парадоксально похож на Эриксена: и голландец в нынешнем состоянии, и датчанин делают лучше своих партнёров по команде. Благодаря новой игре Стивена в ПСВ гораздо более яркими стали фигуры Доньелла Малена и Мо Ихаттарена — они чаще оказывались в освобождённых зонах, которыми пользуются прекрасно. Учитывая гораздо более твёрдый, чем у Эриксена, характер на поле, Моуринью в лице Бергвейна получает нужного себе игрока-солдата; тот готов жертвовать своей возможной звёздностью ради эффективности всей команды. Даже если Жозе на первых порах пропишет голландцу роль центрального нападающего, для Стивена не станет проблемой больше работать на партнёров, чем на свою статистику.