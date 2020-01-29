Пиоли — о матче с «Юве»: нам предстоит матч с лучшей командой Италии, но их можно обыграть

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу своей команды в матче четвертьфинала Кубка Италии с «Торино» (4:2 д. в.).
В полуфинале соревнования миланский клуб встретится с «Ювентусом», который одолел «Рому» на домашней арене со счётом 3:1.
«Это был хороший матч. Мы не должны были уступать в счёте во втором тайме, и в первой половине игры следовало забивать больше одного мяча. Команда заслужила право пройти в следующий раунд. Игроки показали огромное желание выиграть.
Нам предстоит встретиться с лучшей командой Италии, но мы можем их обыграть. Многое будет зависеть от того, как мы будем работать и выступать, однако сейчас мы думаем о предстоящих играх. Нас ждут матчи с «Вероной» и дерби с «Интером», — приводит слова Пиоли La Gazzetta dello Sport.
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