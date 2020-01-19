Пиоли: «Милан» вложил душу в победу над «Удинезе»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (3:2).

«Я доволен, потому что мы вложили душу в победу над „Удинезе“. Я очень рад, так как в предыдущих матчах мы играли хорошо, но нам не удавалось победить.

Быстро пропущенный гол лишил нас ясности. Соперник хорошо оборонялся. В первом тайме нам нужно было больше двигаться, но мы всё-таки создали несколько опасных моментов.

Такие результаты вселяют уверенность. После поражения в матче с «Аталантой» (0:5. — Прим. «Чемпионата») мы хорошо отреагировали. А затем приход Ибрагимовича дал нам всем что-то большое", — приводит слова Пиоли Gazzetta dello Sport.

«Милан», набрав 28 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А.