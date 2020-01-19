Пиоли: «Милан» вложил душу в победу над «Удинезе»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал победу своей команды в матче 20-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (3:2).
«Я доволен, потому что мы вложили душу в победу над „Удинезе“. Я очень рад, так как в предыдущих матчах мы играли хорошо, но нам не удавалось победить.
Быстро пропущенный гол лишил нас ясности. Соперник хорошо оборонялся. В первом тайме нам нужно было больше двигаться, но мы всё-таки создали несколько опасных моментов.
Такие результаты вселяют уверенность. После поражения в матче с «Аталантой» (0:5. — Прим. «Чемпионата») мы хорошо отреагировали. А затем приход Ибрагимовича дал нам всем что-то большое", — приводит слова Пиоли Gazzetta dello Sport.
«Милан», набрав 28 очков, занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А.
- 19 января 2020
-
19:42
-
19:23
-
19:15
-
18:59
-
18:54
-
18:41
-
18:34
-
18:20
-
18:18
-
17:56
-
17:52
-
17:46
-
17:30
-
17:26
-
17:01
-
16:55
-
16:44
-
16:30
-
16:26
-
16:20
-
15:52
-
15:51
-
15:32
-
15:12
-
14:48
-
14:18
-
13:59
-
13:40
-
13:32
-
13:13
-
12:58
-
12:46
-
12:26
-
12:24
-
11:57