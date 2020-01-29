Роджерс: в концовке матча было ощущение, что победить хочет только одна команда

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал итоги полуфинального матча Кубка Лиги с «Астон Виллой» (1:2).

«Мне понравилось, как «Лестер» провёл этот матч. Вратарь «Астон Виллы» сделал несколько невероятных спасений. Мы контролировали эту игру. Я считаю, что мы должны были пробить пенальти за очевидную игру рукой футболиста соперника. В конце матча всё выглядело так, будто только одна команда хотела выйти победителем из этого противостояния. Я поздравляю «Астон Виллу», но проходить в финал должны были мы, — приводит слова Роджерса ВВС.

Во втором полуфинальном матче встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Первая игра закончилась со счётом 3:1 в пользу «горожан». Ответный матч состоится сегодня, 29 января, на стадионе «Этихад».