Роджерс: в концовке матча было ощущение, что победить хочет только одна команда

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал итоги полуфинального матча Кубка Лиги с «Астон Виллой» (1:2).
«Мне понравилось, как «Лестер» провёл этот матч. Вратарь «Астон Виллы» сделал несколько невероятных спасений. Мы контролировали эту игру. Я считаю, что мы должны были пробить пенальти за очевидную игру рукой футболиста соперника. В конце матча всё выглядело так, будто только одна команда хотела выйти победителем из этого противостояния. Я поздравляю «Астон Виллу», но проходить в финал должны были мы, — приводит слова Роджерса ВВС.
Во втором полуфинальном матче встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Первая игра закончилась со счётом 3:1 в пользу «горожан». Ответный матч состоится сегодня, 29 января, на стадионе «Этихад».
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