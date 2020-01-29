Радимов: Кокорину пришлось бы тяжело в «Зените» при Дзюбе, Азмуне, Дриусси

Тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал перевод в его команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Я говорил, что весной Кокорин забьёт больше всех, имея в виду «Зенит»? Посмотрим. Если речь о «Сочи», там на него конкретная ставка. В «Зените» при Дзюбе, Азмуне и Дриусси пришлось бы тяжелее. Проблема в том, что у «Зенита» весной нет еврокубков. Осталось в лучшем случае три матча в Кубке России и 11 в чемпионате. Представляете, на такие задачи больше 20 футболистов. Были бы еврокубки, можно было бы ротировать состав. А так – недельный цикл.



Перегруз игроков в данной ситуации — это проблема для Семака. Все хотят играть, получать практику.



Как по отзывам судить о форме Кокорина? То, что он забил гол через себя, хорошая история. Но так он мог забить и десять лет назад», — приводит слова Радимова «Спорт день за днём».