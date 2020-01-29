«Манчестер Юнайтед» позволит бывшему игроку «Спартака» вернуться в Аргентину

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маркос Рохо может перейти в чемпионат Аргентины, сообщает Daily Mail.

По информации источника, бывший игрок московского «Спартака» пополнит ряды клуба «Эстудиантес». Английский клуб позволит игроку покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Экс-игрок «красных дьяволов», а ныне президент клуба Хуан Себастьян Верон намерен возродить карьеру защитника, чтобы тот мог попасть в состав сборной Аргентины на предстоящий Кубок Америки, который состоится этим летом.

Рохо перешёл в «Манчестер Юнайтед» в 2014 году из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила € 20 млн. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. В нынешнем сезоне Рохо принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги и не сумел отметиться результативными действиями.