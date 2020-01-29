Агент: «ПСЖ» не ведёт с Силвой переговоров о продлении контракта
Пауло Тониетто, агент бразильского защитника «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силвы, сообщил, что клуб не предложил его клиенту новый контракт. Нынешнее соглашение футболиста истекает ближайшим летом.
«Сейчас мы не ведём переговоров о продлении контракта с „ПСЖ“. У Тьяго есть варианты с другими клубами, но Париж остаётся его приоритетом. Мы будем ждать предложения от „ПСЖ“. Но если оно не последует, то мы выслушаем предложения других клубов», — приводит слова Тониетто Globoesporte.
Тьяго Силва перешёл в «ПСЖ» летом 2012 года из «Милана». Сумма трансфера составила € 42 млн. В нынешнем сезоне 35-летний бразилец принял участие в 19 матчах чемпионата Франции, в которых не отметился результативными действиями.
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