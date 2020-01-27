Кавани заключит с «Атлетико» контракт на 2,5 года
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани заключит контракт с мадридским «Атлетико», рассчитанный на два с половиной года, сообщает Marca.
По информации источника, клуб уже достиг договорённости по трансферу 32-летнего уругвайского форварда. Сумма трансфера Кавани оценивается в € 15–20 млн.
Кавани перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2013 года из «Наполи». Трансфер уругвайского футболиста обошёлся французскому клубу в € 64,5 млн. Всего в составе парижан нападающий сыграл 293 матча и забил 198 мячей, став лучшим бомбардиром в истории «Пари Сен-Жермен». Контракт уругвайского форварда с французским клубом рассчитан до ближайшего лета.
«Атлетико» набрал в 21 матче 36 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Примеры.
Кавани прошёл медосмотр в «Атлетико»
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