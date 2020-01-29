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Бартомеу: Неймар? «Барселона» открыта для всех вариантов

Бартомеу: Неймар? «Барселона» открыта для всех вариантов
Футбол / Испания 0

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу не исключил возможности перехода бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара в ближайшее летнее трансферное окно.

«Одинаковые вопросы о Неймаре задают с прошлого года, но я уже говорил об этом. Мы не будем обсуждать данный вопрос, пока не проведём собрание с целью спланировать следующий сезон. Мы точно знаем, что собираемся сделать в зимнее трансферное окно. Я не могу раскрыть планы на следующий сезон, но „Барселона“ открыта для всех вариантов.

Возможен ли трансфер Неймара одновременно с таким крупным приобретением, как Лаутаро Мартинес? Я предпочитаю не говорить об игроках других клубов. Один сейчас играет в Италии, другой — во Франции. Это прекрасные молодые игроки, но сейчас рано говорить о следующем сезоне», — приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

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